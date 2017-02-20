Новая LADA 4х4 получит брутальный дизайн

Дизайн следующего поколения внедорожника LADA 4х4, вероятнее всего, будет вписан в новый Х-образный стиль линейки АВТОВАЗа. Об этом «Ленте.ру» рассказал президент компании Николя Мор, отметив, что «стиль Х», впервые использованный в дизайне LADA Vesta, – часть новой идентичности бренда. «Поэтому команда дизайнеров работает над его интеграцией в следующие поколения внедорожника 4х4. Вероятность того, что именно в таком Х-образном стиле будет исполнена новая машина, достаточно велика. При этом мы хотели бы сделать некую интерпретацию, создав образ надежного, брутального автомобиля для настоящих мужчин», – сказал Николя Мор.

Глава АВТОВАЗа добавил, что изменение внешнего вида машины не должно сказаться на ее проходимости. «В мире есть только два таких автомобиля – LADA 4X4 и Land Rover Defender. Это достоинство нужно сохранить в нынешнем виде», – сказал он.

Напомним, ранее АВТОВАЗ раскрыл первые подробности о реализации проекта LADA 4x4 нового поколения. В настоящее время компания изучает оптимальные варианты платформы для этого автомобиля. В том числе, с возможной архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.

На предприятии создается специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта LADA 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan. «Наша основная цель – создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков», – отмечают на АВТОВАЗе. О дальнейших деталях и сроках реализации проекта в компании пообещали сообщить дополнительно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января 2017 года продажи LADA 4x4 составили 1627 машин, что на 1,1% выше показателя годичной давности.