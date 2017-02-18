Hyundai Creta в январе стал лидером столичных рынков в сегменте SUV | АВТОСТАТ

Hyundai Creta в январе стал лидером столичных рынков в сегменте SUV

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Hyundai Creta в январе стал лидером столичных рынков в сегменте SUV

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало сегмент внедорожников и кроссоверов (SUV). Согласно результатам исследования, лидером этого рыночного сегмента в Москве и Санкт-Петербурге по итогам января 2017 года стал новый кроссовер Hyundai Creta.

В первый месяц нынешнего года эту модель приобрели 385 москвичей. При этом Nissan X-Trail (251 шт.; -33,5%), который был лидером московского рынка SUV в 2016 году, опустился на вторую позицию рейтинга. Третье место принадлежит еще одной модели Nissan – кроссоверу Qashqai (215 шт.; +19,5%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen Tiguan (191 шт.; +21%) и Mazda CX-5 (183 шт.; -2%).

В Северной столице обладателями Hyundai Creta в январе стало 197 жителей. Второе место здесь тоже занял лидер прошлого года среди кроссоверов и внедорожников – Renault Duster (149 шт.; -36%). На третьей позиции также находится представитель Renault – новый кроссовер Kaptur (142 шт.). Замыкают же первую пятерку Mitsubishi Outlander (135 шт.; +28,5%) и Ford Kuga (99 шт.; -19%).

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажимосквасанкт-петербургsuvмодели-лидерыhyundai creta

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