АВТОВАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе

АВТОВАЗ с сегодняшнего дня возвращается к полному рабочему графику пять дней в неделю. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, напомнив, что четырехдневный режим работы был введен на АВТОВАЗе с 17 октября 2016-го до 19 февраля 2017 года с целью сохранения коллектива предприятия в условиях сокращавшегося спроса на автомобили на российском рынке в 2016 году и, соответственно, меньшим производственным заказом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января российские дилеры АВТОВАЗа реализовали 16334 машины, что на 5% выше показателя годичной давности. Таким образом, продажи автомобилей LADA показывают непрерывный рост седьмой месяц подряд, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Бестселлером АВТОВАЗа в прошлом месяце остается LADA Granta, чьи продажи составили 4624 единицы (-37%). Далее следует седан LADA Vesta с показателем 4088 реализованных авто, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате флагман АВТОВАЗа смог впервые подняться на третье место среди самых продаваемых моделей в России.

Между тем, АВТОВАЗ прогнозирует, что российский автомобильный рынок останется на уровне 2016 года с возможностью небольшого роста до 5%. Также в 2017 году компания планирует увеличить экспортные продажи на 50%. Однако, с возвратом к пятидневному режиму рабочей недели, часть сотрудников из числа рабочих и РСиС не будут востребованы в основной производственной деятельности. Для обеспечения максимальной занятости этих работников и сохранения квалифицированных специалистов в структуре компании создан и приступил к работе «Индустриальный парк АВТОВАЗ». В его основные задачи создание новых рабочих мест для поставщиков в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа, в том числе для дополнительной локализации производства автокомпонентов; создание новых рабочих мест для сторонних организаций в неиспользуемых корпусах АВТОВАЗа; создание новых рабочих мест для АВТОВАЗа, его дочерних и зависимых обществ, связанных с новыми продуктами и услугами в автомобильной и других отраслях; организация и выполнение работ по подготовке производства новой продукции на АВТОВАЗе; осуществление работ, ранее выполнявшихся для АВТОВАЗа сторонними подрядчиками, не базирующимися в Тольятти, по договорам подряда.

По мере развития проекта Индустриального парка возможно выделение вновь организуемых бизнесов в отдельные юридические лица при условии того, что они будут демонстрировать положительные финансовые результаты работы и гарантировать сохранение рабочих мест.

В Индустриальный Парк уже переданы бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание Дирекции по закупкам и другие площадки АВТОВАЗа. В течение 2017 года в структуру нового подразделения продолжится поэтапная передача свободных производственных площадей и других активов. Общая площадь Индустриального парка АВТОВАЗа составит приблизительно 300 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения будут готовы к размещению новых производств АВТОВАЗа и для сдачи в аренду сторонним резидентам.

Среди реализуемых перспективных проектов можно отметить Центр корпоративных решений ПАО Сбербанк (call-центр), в котором будет создано порядка 1000 рабочих мест. Компания «Металлист-Самара» уже заключила на долгосрочной основе договор аренды территории ВМЗ и приступило к работе. Договора с другими потенциальными арендаторами находятся в проработке.

Как отмечается, АВТОВАЗ ведет постоянную работу по развитию Индустриального парка и привлечению в него новых резидентов. Резиденты могут получить льготы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) г.о. Тольятти. Индустриальный парк АВТОВАЗ осуществляет для своих резидентов помощь в оформлении пакета документов для ТОСЭР. Это позволит резидентам 10 лет (с возможностью продления на 5 лет) получать налоговые льготы и льготы по страховым взносам. Кроме того, АВТОВАЗом предоставляется скидка по арендной плате. Индустриальный парк АВТОВАЗа будет способствовать развитию бизнеса на территории Тольятти.