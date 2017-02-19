Datsun on-DO в январе вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Datsun в январе реализовали 1107 автомобилей, что на 10,6% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,4% против 1,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого составили 1014 машин (+38,3%). Таким образом, в прошлом месяце эта модель вошла в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 93 экземпляров (-65,3%).

Напомним, седан Datsun on-DO сегодня доступен по цене от 436 тысяч рублей с механической коробкой передач и от 518 тысяч рублей – с автоматической трансмиссией. Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем 8V мощностью 87 л.с. Хэтчбек Datsun mi-DO предлагается по цене от 508 тысяч рублей с механической коробкой передач и от 558 тысяч рублей – с автоматической трансмиссией. Под капотом Datsun mi-DO устанавливается тот же 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л.