Lamborghini отзывает порядка 40 автомобилей в России

Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет в России около 40 автомобилей. Об этом агентству RNS сообщил представитель российской пресс-службы марки, пояснив, что это часть общемирового отзыва, затрагивающего около 5900 машин из-за риска возгорания. Отзыву подлежат Aventador, Veneno и Aventador J 2012-2017 годов выпуска.

Как пояснили в Lamborghini, в системе улавливания паров топлива могут быть неисправны отдельные компоненты, что может повлечь за собой отклонение от штатной работы системы вентиляции, а это в свою очередь – привести к контакту с выхлопными газами. Подобная ситуация может возникнуть при чрезмерном повышении оборотов двигателя на холостом ходу, особенно при установке неоригинальных компонентов выхлопной системы, и привести к возгоранию автомобиля.

Росстандарт пока не располагает официальным ответом от «Фольксваген Груп Рус», но ведомство направило в компанию уведомление, подготовленное в целях проверки достоверности информации, сообщили RNS в агентстве.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года продажи новых автомобилей Lamborghini в России выросли на 32% и составили 25 экземпляров. Самой популярной моделью этой люксовой марки является суперкар Huracan стоимостью от 13,5 млн рублей. На ее долю приходится три четверти от общего объема, что соответствует 19 реализованным машинам в прошлом году. Оставшиеся 6 единиц пришлись на модель Aventador, цена которой превышает 17 млн рублей.



