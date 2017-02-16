Российские дилеры KIA в январе в 4 раза увеличили продажи сертифицированных автомобилей с пробегом

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам января в 4 раза увеличили реализацию таких машин по сравнению с прошлым годом. В настоящее время 50% всех автомобилей с пробегом в дилерских центрах KIA, которые участвуют в проекте, продается именно в рамках программы «KIA Уверен». В ней принимает участие 61 дилерский центр KIA в России, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

В рамках программы реализуются автомобили KIA в возрасте до 4 лет, имеющие пробег до 120 тыс. км, официально ввезенные или произведенные в России и купленные у официального дилера марки. Они имеют прозрачную историю технического обслуживания, за время предыдущей эксплуатации не имели ремонтов, связанных с восстановлением геометрии кузова и систем безопасности. Проверка и подготовка автомобиля проводится по карте диагностики из 90 пунктов. На автомобили, приобретенные в рамках программы «KIA Уверен», распространяется заводская гарантия KIA. В течение года с момента приобретения сертифицированного автомобиля с пробегом клиенту предлагаются услуги круглосуточной технической помощи на дорогах и эвакуации KIA Assistance, а также бесплатная техническая диагностика.



