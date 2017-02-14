Isuzu в феврале запустит производство тяжелых грузовиков в Ульяновске

Японский автопроизводитель Isuzu планирует в конце февраля 2017 года запустить на своей площадке в Ульяновске производство тяжелых грузовиков C- и E-серий. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил гендиректор "Исузу Рус" (российская "дочка" Isuzu Motors) Фабрис Горлье.

"Мы запустим производство тяжелых грузовиков "C" и "E" серий в конце февраля. Но у нас уже есть ряд заказов, поэтому мы уверены, что начнем продажи в марте", - сказал он. Речь идет о шасси и седельном тягаче с колесной формулой 6х4, пишет агентство "Финмаркет".

По словам Ф.Горлье, компания рассчитывает в текущем году выпустить 400 тяжелых грузовиков методом крупноузловой сборки и около 700 среднетоннажных грузовиков. "Но практически все, что мы производим, мы продаем, поэтому конечная цифра может быть чуть больше", - добавил топ-менеджер.

В прошлом году предприятие в Ульяновске выпустило около 2,7 тыс. авто, план на 2017 год - 3,5 тысячи, заявил Ф.Горлье. Общая мощность производства составляет 5 тыс. машин в год.

"Мы уже работаем в две смены, уже накопилось много заказов с начала года, и мы можем перейти на трехсменный график работы", - сказал Ф.Горлье.

Кроме того, по его словам, в текущем году компания планирует начать сборку рам на площадке в Ульяновске, что позволит увеличить уровень локализации, который в настоящее время составляет около 30%.

Ранее власти Ульяновской области заявляли, что Isuzu Motors Limited в 2017 году планирует начать производство в Ульяновске линейки тяжелых грузовых автомобилей общей грузоподъемностью от 30 тонн.

В настоящее время "Исузу Рус" выпускает в Ульяновске 2,5 тысячи грузовиков в год, в ближайшие полтора-два года инвестор планирует удвоить объемы производства. Корпорация развития Ульяновской области и "Исузу Рус" ранее подписали соглашение, согласно которому дочернее подразделение Isuzu Motors становится якорным резидентом индустриального парка "УАЗ" в Ульяновске.

В декабре 2015 года "Соллерс" продала свою долю в СП "Соллерс-Исузу" японским партнерам - Isuzu Motors и Sojitz Corporation. Isuzu приобрела пакет в размере 29% голосующих акций "Соллерс-Исузу", компания Sojitz Corporation купила 21% голосующих акций общества.

"Соллерс-Исузу" - первое российско-японское совместное предприятие по производству и продаже коммерческих автомобилей было основано в 2007 году. С 2008 года предприятие собирает в России малотоннажные грузовые автомобили грузоподъемностью от 1,5 до 6,6 тонны. В 2013 году было принято решение о расширении проекта и переходе на производство полного цикла (сварка, окраска и сборка) автомобилей Isuzu на промышленной площадке "УАЗа".