Volvo намерена расширять дилерскую сеть в России

В настоящее время дилерская сеть Volvo в России насчитывает 47 центров: 46 полноразмерных и 1 сервисный дилер. Среди регионов интереса для открытия новых полноразмерных дилерских центров в компании рассматривают Уфу, Омск, Новосибирск, Кемерово и Владивосток, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

В 2016 году в Твери начал работу первый официальный дилер Volvo, который осуществляет только сервисные работы, не продавая автомобили. Такой дилер производит все виды ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей Volvo в соответствии со стандартами бренда Volvo. В сервисном дилерском центре клиенты получают тот же объем обслуживания, что и у полноразмерного дилера. Единственным отличием является отсутствие шоу-рума с экспозицией модельного ряда и услуг по продаже автомобилей Volvo. Весной 2017 года планируется открытие второго сервисного дилера Volvo в Магнитогорске.

Между тем, в России введены в эксплуатацию уже 7 дилерских центров Volvo, работающих в рамках концепции «Персональный сервис Volvo». Также в процессе внедрения данного стандарта находятся еще четыре дилера. Концепция «Персональный сервис Volvo» предусматривает работу нескольких специалистов над одним автомобилем, что позволяет сократить время ожидания более чем в два раза при проведении типовых работ или технического обслуживания. Кроме того, каждый клиент получает персонального механика, которому напрямую может задать все вопросы о своем автомобиле.

В целом, уровень удовлетворенности клиентов Volvo обслуживанием у официальных дилеров находится на высоком уровне. По данным исследования «Автостат Омнибус 2016», по этому показателю бренд Volvo занимает четвертое место среди всех автопроизводителей в России, и второе среди премиальных брендов. Высокую удовлетворенность клиентов обслуживанием подтверждают также данные онлайн-опроса клиентов, проводимого по заказу Volvo Car Russia независимым поставщиком: более 80% респондентов отзываются об опыте обслуживания у официального дилера максимальной оценкой «Превосходно».

Также к 2017 году девять официальных дилеров перешли на концепцию Volvo Retail Experience (VRE). «Концепция VRE отлично зарекомендовала себя – дилеры готовы инвестировать в преобразование своих центров. К тому же за последние годы нам удалось значительно снизить объем инвестиций, требуемых для открытия или перестройки дилерского центра Volvo, – мы смогли зафиксировать инвестиции на докризисном уровне благодаря поиску российских поставщиков мебели и элементов оформления салона. К 2020 году все дилерские центры Volvo в России будут работать в формате VRE», – заявил директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов.