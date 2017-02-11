Обновленный Audi RS 3 Sportback появится в России к концу лета

Старт продаж нового Audi RS3 Sportback в России запланирован на конец лета 2017 года. Премьера модели состоится на Международном автосалоне в Женеве в марте, сообщает пресс-служба Audi.

Под капотом Audi RS 3 Sportback установлен самый мощный в мире серийный пятицилиндровый двигатель 2.5 TFSI, который развивает 400 л.с. – на 33 л.с. больше предшественника. Максимальный крутящий момент в 480 Нм доступен в диапазоне от 1700 до 5850 об/мин. Это позволянт Audi RS 3 Sportback разгоняться до 100 км/ч всего за 4,1 секунды. По заказу Audi может поднять электронный ограничитель скорости с 250 км/ч до 280 км/ч.

Семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями S tronic и система постоянного полного привода quattro передают мощность пятицилиндрового двигателя дороге, а электрогидравлическая многодисковая муфта перераспределяет тягу между осями. При активном вождении большая часть крутящего момента все чаще и быстрее передается на задние колеса. В стандартный набор функций системы контроля динамики вождения Audi drive select входит система управления полным приводом quattro, а также функции изменения параметров рулевого управления и КП S tronic, характеристик двигателя, регулируемых заслонок в системе выпуска и доступной на заказ спортивной подвески RS с адаптивными амортизаторами. В системе предусмотрено три режима – «comfort», «auto» и «dynamic», каждый из которых характеризуется собственными параметрами работы указанных систем. Дополнительную отточенность управляемости придает электронная система контроля курсовой устойчивости с выборочным контролем тяги отдельных колес и особым спортивным режимом RS.

Новый Audi RS 3 Sportback отличает рулевое управление с переменным передаточным отношением, четырехрычажная конструкция в задней подвеске и более жесткие настройки подвески с дорожным просветом, уменьшенным на 25 мм по сравнению с базовым Audi A3. По сравнению с серийной моделью у Audi RS 3 Sportback передняя колея выросла на 20 мм, при этом соответствующим образом были расширены колесные арки. В стандартное оснащение модели входят 19-дюймовые литые диски с шинами размерности 235/35. В качестве альтернативы можно заказать карбонокерамические тормозные диски для передней оси. На задней оси установлены тормозные диски диаметром 310 мм.

Внешне Audi RS 3 Sportback отличают решетка радиатора Singleframe с глянцево-черной сетчатой вставкой, крупные воздухозаборники и резко очерченные накладки на пороги. «Лезвия» обновленной формы в переднем бампере визуально расширяют переднюю часть автомобиля, заканчиваясь узкими вертикальными каналами. Светодиодные фары с характерными световыми элементами входят в стандартное оснащение; в качестве опции Audi предлагает матричные светодиодные фары. В облике задней части привлекают внимание спойлер кромки крыши в стиле RS, вставка диффузора и крупные овальные патрубки системы выпуска RS. Дополнительные эффектные акценты во внешности расставляют эмблема quattro в нижней части решетки радиатора, а также эмблемы RS 3 на решетке нижнего воздухозаборника и на крышке багажного отделения.

Две круглые шкалы панели приборов выполнены в черном цвете с белыми шкалами и красными стрелками. Расположенная в центральной части передней панели информационная система водителя включает в себя указатель давления наддува, указатель температуры масла и таймер для измерения времени прохождения круга. В качестве опции доступна полностью цифровая виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, способная отображать данные информационно-развлекательной системы. В особом режиме RS тахометр располагается в центре экрана, а по сторонам от него выводятся показатели крутящего момента, ускорений и давления в шинах. При использовании ручного режима коробки передач специальный индикатор с цветным фоном сообщает водителю о необходимости переключения передачи с помощью подрулевых переключателей или рычага КП по достижении максимальных оборотов.

В стандартное оснащение Audi RS 3 Sportback входят спортивные сиденья, обитые кожей Feinnappa черного цвета. На заказ предлагаются спортивные сиденья RS для водителя и переднего пассажира, отличающиеся более выраженным профилем и интегрированными подголовниками. В обоих вариантах спинки сидений украшены эмблемами RS. Обитое кожей спортивное рулевое колесо RS со скошенным нижним сегментом оснащается клавишами управления информационно-развлекательной системой. Основным органом управления является поворотно-нажимной регулятор на консоли центрального тоннеля. В качестве опции он может оснащаться встроенной сенсорной панелью, с помощью которой водитель может перемещаться по спискам, масштабировать изображение и вводить текст. Система также оснащается функцией свободного текстового поиска, которая автоматически завершает ввод команды после написания пользователем всего нескольких букв. Система голосового управления способна обрабатывать вопросы и команды, сформулированные обычным языком.

Среди других особенностей оснащения можно отметить отсек для телефона Audi phone box, аудиосистему Bang & Olufsen Sound System мощностью 705 Вт, а также целый ряд ассистирующих систем. Например, при движении в медленном потоке со скоростью до 65 км/ч ассистент движения в пробке поддерживает безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля и способен на короткое время взять на себя рулевое управление. Audi RS 3 Sportback оснащен такими новинками, как ассистентом аварийного торможения, при необходимости самостоятельно останавливающим автомобиль, и ассистентом контроля поперечного движения сзади, контролирующим приближение других автомобилей при выезде задним ходом с места парковки.