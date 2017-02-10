Российские продажи Toyota Camry в январе выросли на 16%

Российские дилеры Toyota в январе реализовали 3831 автомобиль, что на 36,8% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате доля рынка марки составила 4,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в прошлом месяце стал бизнес-седан Camry, чьи продажи выросли на 15,8% и составили 1327 экземпляров. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер Toyota RAV4, который нашел 1150 покупателей (-59,2%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Toyota начали продажи обновленного полноразмерного кроссовера Toyota Highlander. Модель доступна в двух максимальных комплектациях – Престиж и Люкс Safety – по цене 3 млн 635 тысяч и 3 млн 789 тыс. рублей соответственно. Кроме того, стартовал прием заказов на абсолютно новый Prius, который получил гибридную силовую установку нового поколения. Стоимость новинки составляет 2 млн 112 тыс. рублей.



