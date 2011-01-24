Mazda рвется на другой берег

О планах Mazda создать производство в Приморье в пятницу сообщила пресс-служба правительства края. Вопрос обсуждался на встрече приморского губернатора Сергея Дарькина с делегацией японской компании. Она построит новое предприятие либо использует существующие производственные здания и инфраструктуру, мощность первой очереди может составить до 30 000 автомобилей, указывается в сообщении.



Представитель Mazda подтвердил факт переговоров с Дарькиным, отказавшись от дальнейших комментариев. В декабре 2010 г. президент японской компании Такаси Яманучи рассказывал, что Mazda намерена изучить возможность строительства новых заводов в развивающихся странах, включая Россию.



Mazda не сообщала своим дилерам о строительстве завода в России, говорит исполнительный директор розничного подразделения группы «Рольф» Сергей Щербинин. Однако сотрудники двух дилеров слышали о таких планах автоконцерна.



Выбор Дальнего Востока логичен: львиная доля компонентов будет поставляться из находящейся рядом Японии. Но чтобы проект был экономически оправданным, необходимо будет использовать режим промсборки, который позволяет ввозить комплектующие по минимальным ставкам, отмечает руководитель автомобильной практики Ernst & Young Иван Бончев. С просьбой заключить соглашение о промсборке Mazda не обращалась, говорит представитель Минэкономразвития. Отдельное соглашение не потребуется: производство Mazda хочет организовать «Соллерс», уверяет чиновник аппарата правительства. Имеющееся у компании соглашение о промсборке позволит ей выпускать и Mazda, но это автопроизводитель еще не согласовывал, отмечает чиновник Минэкономразвития.



Завод во Владивостоке мощностью 25 000 автомобилей в год «Соллерс» открыл в конце 2009 г., там собираются кроссоверы корейской SsangYong. В этом году он будет работать при полной загрузке, но в 2013 г. его мощность планируется довести до 40 000 машин в год, говорит представитель «Соллерса». Однако планов собирать Mazda у компании нет, таких переговоров с японским концерном она не ведет, утверждает он.



В прошлом году на фоне роста российского рынка на 30% продажи Mazda в нашей стране сократились на 19% до 24 926 штук. В кризис рост курса иены к рублю сделал Mazda достаточно дорогой маркой, как и других «японцев», объясняет провал Щербинин. До осени у Mazda были проблемы с поставками, добавляет гендиректор «Независимости Mazda» Дмитрий Колесниченко (он передал комментарии через пресс-службу), но теперь весь модельный ряд в наличии.



В России у марки имидж качественного автомобиля, высокая известность, уровень ее продаж зависит от объемов поставок, отмечает Щербинин. Mazda сейчас чувствует себя на рынке уверенно, но с одним импортом она может рассчитывать лишь на умеренный рост, согласен член правления «Автомира» Владимир Григорьев. Российское производство будет для нее плюсом, поскольку поможет снизить валютные риски, отмечает он.

Как разиваться

Mazda планирует увеличить продажи с 1,2 млн автомобилей в прошлом году до 2 млн в 2015 г., говорил в начале декабря Яманучи. Компания намерена усилить свое присутствие в России, Индии и Бразилии, где она хочет продавать 300 000 автомобилей ежегодно, для чего ей потребуется создавать производство в этих странах, объяснял он.