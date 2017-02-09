Новые Volvo XC40 и XC60 появятся в России в начале 2018 года

Компания Volvo планирует представить на российском рынке новые поколения кроссоверов XC40 и XC60 в начале 2018 года. Как заявил президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен, за счет выхода новинок и увеличения квот реализуемых в России автомобилей компания намерена в ближайшем будущем вернуть продажи на уровень 20 тысяч экземпляров (как это было в 2012 году).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Volvo реализовали 5585 автомобилей, что на 29% ниже показателя годичной давности. Самой продаваемой моделью марки стал внедорожник XC60 (2640 шт.), на втором месте идет XC90 (1859 шт.), а замыкает тройку лидеров XC70 (483 шт.). Причины снижения продаж Volvo на российском рынке, по словам Майкла Мальмстена, – экономическая ситуация в России и дефицит машин: заводы не справляются с заказами. На текущий момент срок поставки модели XC60 в нашу страну равен двум, V90 Cross Country – трем, XC90 – четырем, а S90 – шести месяцам, пишет «Российская газета».

Между тем, флагманский седан S90 российские клиенты начнут получать в феврале. При этом автомобили 2018 модельного ряда будут поставляться в нашу страну уже из Китая. Впрочем, качество машин, производимых на заводе в Дацине, не вызывает никаких нареканий. Как отметили в шведской компании, Volvo китайской сборки отправляют и в США. Универсал повышенной проходимости V90 Cross Country, презентация которого прошла в конце прошлого года, появится у россиян в марте.



