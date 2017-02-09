KIA Soul сохранил звание лидера в сегменте MPV | АВТОСТАТ

KIA Soul сохранил звание лидера в сегменте MPV

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KIA Soul сохранил звание лидера в сегменте MPV

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало продажи по сегментам. Согласно результатам исследования, реализация минивэнов и компактвэнов (MPV) в нашей стране по итогам 2016 года составила 10,3 тыс. единиц, что на 22,7% меньше, чем годом ранее.

Лидером продаж в сегменте MPV остался компактвэн KIA Soul, на долю которого пришлось более 70% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 7334 экземплярам – на 22,6% больше, чем в 2015 году. На втором месте, с огромным отставанием от лидера, находится еще одна модель корейского бренда – KIA Venga (1022 шт.; -36,9%). Замыкает же тройку лидеров минивэн Toyota Alphard (780 шт.), результат которого в 2016 году вырос втрое.

Более подробная информация о других моделях этого и остальных сегментов российского авторынка содержится в разделе «Аналитика».

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажимодели-лидерыkiakia soul

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