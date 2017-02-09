Импорт легковых автомобилей в 2016 году упал на 24%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2016 года упал на 23,7% до 267 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 6 млрд 027,4 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 252,9 тыс. машин на 5 млрд 819,6 млн долларов, из стран СНГ – 14,1 тыс. автомобилей на 207,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в прошлом году сократился на 9,8% до 20,3 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 030,6 млн долларов. Из них 16,6 тыс. грузовиков на 555,6 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 3,7 тыс. машин на 475,1 млн долларов – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России за 2016 год снизился на 30,2% и составил 68 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 097,5 млн долларов. При этом в страны дальнего зарубежья было отправлено 23,4 тыс. автомобилей на 553,3 млн долларов, в страны СНГ – 44,6 тыс. машин на 544,2 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей сократился на 28,5% – до 14,3 тыс. машин на 352,9 млн долларов. В страны дальнего зарубежья поставлено 6 тыс. грузовиков на 206 млн долларов, в страны СНГ – 8,3 тыс. машин на 146,9 млн долларов.



