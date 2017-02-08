Минпромторг не ждет прорывного роста по выпуску легковых машин в 2017 году

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ожидает роста продаж в 2017 году по всем сегментам автомобильной промышленности. "Мы рассчитываем на рост в этом году. По всем сегментам, включая легковые", - заявил он.

Д.Мантуров уточнил, что по легковым автомобилям с учетом к массовости рост будет несущественный, а по всем остальным сегментам Минпромторг рассчитывает на повторение положительных результатов прошлого года, пишет агентство "Финмаркет".

По данным Росстата, в 2016 году с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 7,4% меньше, чем годом ранее. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в прошлом году зарубежные автопроизводители продолжали расширять модельный ряд российской сборки (Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Tucson, Besturn X80 и D60, а также новые поколения Volkswagen Tiguan, BMW X1, Nissan Murano, Ford Kuga, Citroen C4 Седан, Lifan Solano и др.) Вместе с тем, в условиях продолжающегося падения спроса на автомобили в России, многие иностранные автозаводы осваивали новые экспортные рынки. Так, компания Renault наладила поставки машин российского производства во Вьетнам, в Кыргызстан и Армению, Ford Sollers – в Белоруссию и Армению, Volkswagen – в Мексику, Datsun – в Ливан, а Lifan – в Туркменистан.



