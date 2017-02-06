Французский авторынок в январе вырос на 11%

Автомобильный рынок Франции в январе вырос на 10,6% до 153055 машин. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом месяце стал Peugeot, реализовавший 28530 машин (+13,3%).

Второе место занимает Renault с показателем 27464 проданных автомобиля (+17,3%). Реализация Citroen составила 16835 машин – на 10,4% меньше, чем годом ранее. Самой продаваемой иностранной маркой во Франции остается Volkswagen, продажи которого составили 10519 автомобилей (-5,2%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 8653 машины, что соответствует уровню прошлого года.



