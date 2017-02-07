Минпромторг предлагает увеличить стоимость автомобиля по льготному автокредиту до 1,45 млн рублей

Минпромторг России предлагает увеличить лимит стоимости автомобиля по программе льготного автокредитования, чтобы предложить покупателям больший выбор моделей на максимально выгодных условиях.

Так, в соответствии с разработанным проектом в 2017 году льготные кредитные договора заключаются на следующих условиях: кредиты выданы в рублях с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно на приобретение новых автомобилей 2016 или 2017 года выпуска. Стоимость автомобиля не превышает 1 млн 450 тыс. рублей, а его полная масса – 3,5 тонны. Обеспечением кредита является залог приобретаемой машины, необходимо внести предоплату в размере не менее 20% ее стоимости, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Ставка кредитования, предусмотренная кредитным договором, определена в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой кредитной организации (процентная ставка по сопоставимым по срокам, суммам и размеру первоначального взноса кредитам на покупку соответствующего типа автомобиля) и предоставляемой скидкой в размере 6,7 процентных пункта. Срок действия кредитного договора не должен превышать 36 месяцев. В настоящее время средняя ставка по автокредиту с учетом предоставляемой скидки за составляет 9,5%, размер скидки 6,7 процентных пунктов.

В программе льготного автокредитования принимают участие 70 кредитных организаций, среди которых такие крупные банки как «Русфинанс Банк», «Сетелем Банк», Банк ВТБ 24, «РН Банк», «Меткомбанк», «ЮниКредит Банк» и «Фольксваген Банк Рус».

По итогам 2016 года в рамках программы льготного автокредитования при плане в 270 тыс. единиц техники по льготной кредитной ставке было реализовано 324 тыс. легковых автомобилей, что на 20% превышает плановый показатель. Как отмечается, данный инструмент показал себя эффективной мерой стимулирования спроса.