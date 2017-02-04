Авторынок Германии в январе вырос на 11% | АВТОСТАТ

Авторынок Германии в январе вырос на 11%

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Авторынок Германии в январе вырос на 11%

Авторынок Германии в январе вырос на 10,5% и составил 241399 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 3%, что свидетельствует о сохранении положительной динамике продаж в наступившем году.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в январе реализовал 49535 машин (+5,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший реализацию на 20,1% до 24372 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 21668 автомобилей (-0,3%). Замыкают пятерку лидеров BMW (20387 шт., +18,8%) и Opel (17287 шт., +4,5%).

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: германияавторынок европыавтомобильные рынки

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