Hyundai в январе реализовала в России около 6,7 тысячи автомобилей

Российские дилеры Hyundai в январе реализовали 6694 автомобиля, что на 16,4% ниже показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки остается Hyundai Solaris, чьи продажи в прошлом месяце составили 2886 автомобилей (-48,7%). В феврале на российском рынке будет представлено второе поколение этой модели. Компактный кроссовер Hyundai Creta уверенно держится в списке бестселлеров компании – в январе было продано 2565 таких машин. Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson, разошедшийся в количестве 346 единиц. Реализация полноразмерного кроссовера Hyundai Grand Santa Fe составила 324 автомобиля. В Топ-5 российских бестселлеров Hyundai также вошел седан Elantra нового поколения с показателем 198 реализованных машин.



