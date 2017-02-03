Volkswagen в январе увеличил продажи в России на 3%

Российские дилеры Volkswagen в январе реализовали 4581 автомобиль – на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели остановили свой выбор 2550 покупателей (-4%). Второе место занимает кроссовер Tiguan первого поколения, чьи продажи составили 1075 единиц. Внедорожник Touareg в прошлом месяце приобрели 294 клиента, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Напомним, 18 января начались поставки нового Volkswagen Tiguan, а к концу месяца было продано 213 таких автомобилей. Таким образом, продажи марки в сегменте SUV увеличились вдвое: модели Touareg и Tiguan первого и второго поколения были реализованы в количестве 1582 единиц против 768 машин годом ранее. Как отмечается, успешный старт подтверждает интерес российских клиентов к новинке и реалистичные перспективы увеличения объема продаж марки в целом.

«В зимний период, который традиционно сопровождается непростыми погодными и дорожными условиями, мы рады отметить высокий интерес наших клиентов к новому Tiguan, поставки которого стартовали две недели назад, и в целом, к SUV марки Volkswagen. Для Volkswagen 2017 год ознаменовался положительной динамикой продаж, которую мы намерены развить в будущем», – заявил руководитель марки Volkswagen в России Пьер Бутен.