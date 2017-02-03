Mercedes-Benz назвал российские цены на свои новинки

Компания «Мерседес-Бенц Рус» опубликовала новый прайс-лист на легковые автомобили Mercedes-Benz, в котором анонсированы цены на следующие новинки – Mercedes-Benz GLA, купе Е-Класса и Mercedes-AMG E 63.

Цена на компактный внедорожник GLA начинается от 2 млн 170 тыс. руб. за GLА 200 в комплектации «Особая серия», сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус». Цена на GLA 250 4MATIC «Особая серия» составит 2 млн 460 тыс. руб., а более спортивная модель Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC «Особая серия» обойдется в 3 млн 230 тыс. руб.

Также в прайс-лист добавлены цены на новое купе Е-Класса. Цена на Е 200 в комплектации Avantgarde составит 3 млн 240 тыс. руб., на E 200 Sport - 3 млн 790 тыс. руб., E 300 Avantgarde – 3 млн 730 тыс. руб., Е 300 Sport – 4 млн 030 тыс. руб., а полноприводный Е 400 4MATIC Sport – 4 млн 870 тыс. руб.

Цена на высокодинамичный седан Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ «Особая серия» составит 6 млн 900 тыс. руб., а на более мощный Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ «Особая серия» - 7млн 500 тыс. руб.

Как ранее сообщил «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 36888 автомобилей и вседорожников с трехлучевой звездой (-11%). Таким образом, штутгартская марка остается безусловным лидером в премиум-сегменте на российском авторынке четвертый год подряд. Лидерами продаж Mercedes-Benz традиционно стали C- и E-Классы, а также все внедорожные модельные семейства. Стоит также отметить высокодинамичные модели Mercedes-AMG, которые были преданы клиентам в количестве 2642 единиц (-1%).