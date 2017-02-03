KIA оптимизирует комплектации кроссовера Sorento

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей KIA Sorento 2017 модельного года, которые, вне зависимости от комплектации, оснащаются системой экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» и модулем беспроводной связи Bluetooth для подключения мобильных устройств. Помимо этого, в максимальной комплектации Premium теперь предлагается мультимедийная система с выводом изображения с камеры заднего вида на дисплей головного устройства, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

В целях оптимизации ценового позиционирования модели одна из комплектаций кроссовера была упразднена, отныне KIA Sorento предлагается в четырех комплектациях (Classic, Comfort,Luxe и Prestige) вместо пяти. Кроссоверы KIA Sorento 2017 модельного года предлагаются по цене от 1 млн 694 тыс. 900 рублей до 2 млн 034 тыс. 900 рублей.

Отметим, что указанные обновления относятся только к модели, предлагающейся в России, как KIA Sorento второго поколения. А вот флагманский кроссовер KIA Sorento Prime 2017 модельного года получил новый бензиновый двигатель 2,4 GDI, а также расширенный список комплектаций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи кроссовера KIA Sorento по итогам 2016 года составили 3713 автомобилей, что на 46% ниже показателя годичной давности.



