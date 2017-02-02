Украинский авторынок в январе вырос на 51%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам января выросли на 51% и составили 4822 единицы.

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», лидером на украинском рынке в прошлом месяце стала Toyota, реализовавшая 495 автомобилей – на 63% больше, чем годом ранее. Второе место заняла Renault, чьи продажи увеличились на 86% до 485 машин. На третьей строчке идет Volkswagen с показателем 443 реализованных автомобиля, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Ford – автомобили американской марки выбрали 356 покупателей (рост в 2,1 раза). Замыкает пятерку лидеров KIA, чьи дилеры реализовали 307 машины (рост в 3,4 раза).

Добавим также, что самой продаваемой моделью на украинском рынке в январе стал KIA Sportage, предпочтение которому отдали 214 покупателей.



