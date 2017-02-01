Во второй половине января цены изменились у 13 брендов

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за вторую половину января* 2017 года цены изменились у 13 из них.

Корейская KIA подняла цены сразу у нескольких своих моделей. К примеру, подорожали: хэтчбек Cee`d в комплектациях GT (на 3,1%) и «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 0,8 – 3,1%); универсал Cee`d SW в комплектации «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 2,9 – 3,2%); хэтчбек Pro Cee`d в комплектациях GT (на 3,4%) и «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 2,8 – 3,3%); седан Optima на (1,2 – 3,6%); седан Quoris (на 2,8 – 3,8%); кроссовер Sportage (на 2,0 – 3,0%), кроме комплектации GT-line Premium; кроссовер Sorento (на 0,7 – 0,9%).

Не остались в стороне и французские производители. Так, Renault подняла цены кроссоверов Kaptur (на 0,9 – 2,7%) и Duster (на 1,3 – 2,2%), хэтчбеков Sandero (на 1,6 – 2,1%) и Sandero Stepway (на 1,4 – 2,1%), седана Logan (на 1,6 – 2,1%). Citroen же увеличил цену седана С4 в комплектации Life с двигателем 1,6 л и «механикой» (на 2,6%), а модели C4 Picasso и Grand C4 Picasso (обе предыдущего поколения) подорожали на 2,0 – 2,2%. Peugeot подняла цены кроссовера 3008 (на 2,0 – 4,5%), седана 408 (на 6,0 – 11,9%). В то же время количество комплектаций хэтчбека Peugeot 308 сокращено до двух, вследствие чего минимальная цена модели выросла на 13,6%.

Некоторые производители ограничились изменением цен только одной модели. В частности, немецкий Audi повысил цену кроссовера Q7 на 1,9 – 2,7%, а корейский Hyundai поднял цену кроссовера Creta на 0,4 – 0,6% (кроме комплектации Start, цена которой сохранилась).

* За период с 16 по 31 января 2017 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.