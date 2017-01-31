Mercedes-Benz отзывает в России более 3 тысяч автомобилей Sprinter Classic

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 30 января объявила об отзыве о 3236 легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, реализованных с февраля по декабрь 2016 года. Причиной отзыва послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. В случае неисправности, ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные дилеры «Мерседес-Бенц Рус» уведомляют владельцев автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На указанных автомобилях будет выполнена проверка, при необходимости переустановка, карданного вала рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Mercedes-Benz Sprinter Classic выступает флагманом продаж немецкой марки в сегменте крупных малотоннажных автомобилей. В целом российские дилеры Mercedes-Benz Vans по итогам 2016 года передали клиентам 6459 малотоннажных автомобилей, что на 23% ниже показателя годичной давности.



