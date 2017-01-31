Toyota сертифицировала компактный кроссовер CH-R в России

Компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный кроссовер CH-R. Соответствующий документ размещен на сайте Росстандарта. Эту информацию изданию AutoNews.ru подтвердил представитель японского бренда, уточнив, что одобрение распространяется на страны Таможенного союза. Между тем, Toyota пока не приняла окончательного решения о продажах автомобиля на российском рынке.

Впервые серийная версия кроссовера CH-R была представлена на автосалоне в Париже в сентябре 2016 года. Дизайн новинки практически полностью повторяет одноименный концепт, который был представлен в начале года. Длина кроссовера составляет 4360 мм, а ширина – 1795 мм, размер колесной базы равен 2640 мм. Объем багажного отделения – 370 литров. Машина построена на новой модульной платформе TNGA – Toyota New Global Architecture.

В зависимости от комплектации, в Европе покупателю предлагают подогрев сидений, аудиосистему JBL, систему безопасности Toyota Safety Sense и функцию бесключевого доступа. Кроме того, кроссовер оснащается системой распознавания пешеходов, адаптивным круиз-контролем, функцией распознавания дорожных знаков, системой удержания автомобиля в полосе движения и 18-дюймовыми колесными дисками.

Новинка комплектуется 1,2-литровым бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами, мощность которого составляет 114 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с бесступенчатой трансмиссией. Средний расход топлива составляет 5,7 л на 100 км пути. В некоторых странах модель предлагают с 2,0-литровым бензиновым мотором, который развивает 150 л.с. и работает совместно с вариатором CVT. Также будет доступна гибридная версия C-HR с 1,8-литровым бензиновым двигателем и электромотором, суммарная мощность такой модификации – 122 л.с.