Гендиректор Tele2 стал совладельцем «Дальтехмашсервис»

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин стал владельцем 50% южно-сахалинского дилера KIA и Mitsubishi "Дальтехмашсервис". Топ-менеджер подтвердил газете "Коммерсант" факт сделки, а на вопрос, чем привлек его автобизнес в Южно-Сахалинске, ответил, что он "расширяет кругозор".

ДТМС основан во Владивостоке в 1994 году и был крупным поставщиком коммерческой автотехники в регион. В 2009 году компания сфокусировалась на продажах в Южно-Сахалинске и сохраняла планы поставок автобусов по федеральным программам. Сейчас ДТМС выступает дилером Mitsubishi и KIA в Южно-Сахалинске. По данным kartoteka.ru, выручка ДТМС в 2015 году составила 340 млн рублей, что на 34% ниже, чем в 2014 году. Чистая прибыль упала на 58%, до 7 млн рублей.

В 2016 году компания показала стабильные результаты, сказал заместитель гендиректора ДТМС Кирилл Норкин. В этом году ДТМС продолжит развиваться, сказал он, не уточняя планов. "Несмотря на то что все называли 2016 год кризисным, для нас 2015-й оказался менее успешным. В 2016-м, наоборот, началась стадия восстановления. Посмотрим, что будет в 2017-м",– говорил ранее гендиректор ДТМС Роман Самохин сайту sakhalinmedia.ru.

По данным ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), на Дальнем Востоке по состоянию на ноябрь 2016 года было 50-52 дилерских центра. Лучше всего, по данным РОАД, там представлены отечественные марки LADA и УАЗ – соответственно пять и семь дилерских центров. Среди иностранных брендов максимальное присутствие у Mitsubishi (пять салонов), по три салона у Toyota, Nissan и Hyundai, по два дилерских центра у KIA, SsangYong и Mercedes. "Мы видим приоритет отечественных и азиатских марок в регионе по сравнению с европейскими", – отмечают в РОАД.

По итогам года в Дальневосточном федеральном округе продано 12,2 тыс. автомобилей, что на 13% меньше, чем в 2015 году (14,1 тыс.), гласят данные агентства "АВТОСТАТ". В Южно-Сахалинске было продано 839 автомобилей, что на 3,2% больше, чем в 2015 году. Наиболее популярные модели – Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, УАЗ "Патриот", KIA Sportage. Продажи KIA в городе выросли на 114%, до 101 автомобиля, Mitsubishi – сократились на 56%, до 51 машины. Также продано 11 Chevrolet Niva (по 2015 году данных нет). Впрочем, в представительстве Mitsubishi рынок Дальнего Востока называют "одним из приоритетных и очень перспективным".

Авторынок не впервые привлекает непрофильных инвесторов, констатируют участники рынка. "Такое бывает: например, люди занимались рыбой – и сделали автомобильную компанию в Архангельске", – рассуждает президент ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов. По его словам, в дилерском бизнесе этот сегмент для рентабельности, как правило, надо продавать 1 тыс. автомобилей в год, а ДТМС продал в 2015 году примерно 280 машин. В Южно-Сахалинске нет авторынка, а продажи носят штучный характер, отмечает г-н Попов. Случаются и переходы из автодилерского бизнеса в телекоммуникационный, пример тому бывший топ-менеджер "Вымпелкома" Олег Бармин, напоминает собеседник на рынке сотовой связи.