КАМАЗ повышает качество своей продукции

КАМАЗ подвел итоги работы по совершенствованию качества за 2016 год. Так, по сравнению с 2015 годом, количество дефектов на один проверенный автомобиль (DPV) снизилось на 24%, а коэффициент дефектности (APA) – на 28%. На всех заводах компании продолжают работать KVP-группы, занятые выявлением и решением проблем по качеству. Экономический эффект от работы KVP-групп превысил 107 млн рублей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Между тем, приказом генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина утверждена программа «Качество-2017» и цели в области качества на текущий год. Среди основных задач коллектива компании в 2017 году – снижение коэффициента дефектности (APA) на автомобиль на 10%, количества дефектов на автомобиль (DPV) – на 20%. Требования к автомобилям перспективного семейства обозначены жестче: планируется достичь снижения APA и DPV на 50% и 25%, соответственно. В целом, по итогам года КАМАЗ намерен снизить потери от брака на 30%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года КАМАЗ произвел 35416 грузовых автомобилей и машинокомплектов, что на 9% или почти на 3 тыс. единиц больше запланированного бизнес-планом. Из них на полноприводное и тяжелое семейства пришлось более 22 тысяч единиц и более 9,5 тысяч – на модернизированные грузовики. Сборка флагмана нового модельного ряда компании – магистрального тягача КАМАЗ-5490 – в 1,5 раза превысила запланированный показатель и составила более 2,5 тысяч штук.