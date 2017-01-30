ВТО предписала России изменить пошлины на LCV

Панель арбитров ВТО нашла несоответствия во введенных Россией в 2013 году антидемпинговых пошлинах на импорт легких коммерческих машин (LCV) из Италии и Германии в страны Таможенного союза, сообщила в пятницу Еврокомиссия (ЕК). В ЕК подчеркивают: введение этих пошлин – одна из целого ряда мер России в отношении экспорта из стран ЕС. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем назвала антидемпинговые пошлины на LCV одной из несправедливых протекционистских и антиконкурентных мер и отметила, что эти пошлины расходятся с обязательствами, принятыми Россией в момент вступления в ВТО, пишет газета "Коммерсант".

Согласно решению панели арбитров, несоответствия требуется устранить, но речь об отмене пошлин не идет. Как пояснили изданию в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в споре с Россией в ВТО Евросоюз не смог доказать необоснованность антидемпинговой меры в отношении LCV из Германии и Италии. Третейская группа, рассматривавшая спор, согласилась с некоторыми претензиями к процедуре антидемпингового расследования, но не потребовала отменить защитную меру или хотя бы приостановить ее применение. Важно, что сам факт демпинга со стороны своих производителей ЕС и не пытался оспорить, подчеркнули в ЕЭК.

ЕЭК ввела антидемпинговые пошлины 23-30% на LCV массой 2,8-3,5 тонны из Германии, Италии и Турции в 2013 году. Меры распространялись на LCV с дизельным двигателем, объемом цилиндров не более 3 тыс. куб. см и модификаций "грузовой цельнометаллический фургон" (для перевозки грузов до 2 тонн) либо "комби – грузопассажирский фургон" (для комбинированной перевозки грузов и людей). Расследование инициировал "Соллерс", затронуть оно могло Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat, Peugeot-Citroen.

Панель арбитров согласилась с доводами ЕС о том, что, исключив из подсчетов определенных производителей на внутреннем рынке, Россия строила анализ ущерба, якобы понесенного своими заводами, на нереалистичных цифрах, говорится в сообщении. Оценивая эффект демпинга, российская сторона, по мнению ЕС, не учла переизбытка мощностей по выпуску LCV, который на тот момент в семь раз превышал объем российского рынка. Источник на авторынке отметил, что довод о таком превышении некорректен – "в период расследования мощности были только у "Группы ГАЗ" и "Соллерс-Елабуги" (сборка Fiat Ducato), они точно настолько не превышали". В компаниях комментировать ситуацию не стали.

Правила ВТО предусматривают возможность обжалования сторонами спора решения третейской группы в течение 60 дней после его опубликования. В Минэкономики рассказали, что окончательное решение относительно подачи апелляции пока не принято, но она с большой вероятностью будет подана. Кроме того, в министерстве отметили: в решении третейской группы не указано, что введение антидемпинговых пошлин на импорт LCV, происходящих из Германии и Италии, является незаконным. С выводами о нарушениях РФ норм ВТО российская сторона не согласна, отметили в министерстве. Из 31 просьбы ЕС в рамках иска в ВТО арбитры не согласились с 22, заметил директор департамента торговых переговоров Минэкономики Максим Медведков. "Это, конечно, условные цифры, но в целом они отражают исход дела, – говорит он. – Мы анализируем выводы арбитров по оставшейся трети и, возможно, их оспорим в каком-то объеме, частично это процедурные вопросы".