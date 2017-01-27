Компания «Фастар» станет дилером Subaru в Новосибирске

Компания «Фастар» станет новым официальным дилером Subaru в Новосибирске. Напомним, что ранее эта группа компаний получила дилерство Mazda и стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры Mitsubishi в Новосибирске. По всем указанным брендам «Фастар» станет единственным официальным дилером в регионе, пишет «Континент Сибирь online».

Предполагается, что дилерский центр Subaru в Новосибирске может открыть свои двери для клиентов уже в марте текущего года. По данным дистрибьютора марки, главной задачей является возобновление сервисного обслуживания автомобилей Subaru. Территориально салон Subaru будет открыт в том же здании, где располагается шоу-рум Mazda и будет запущен шоу-рум Mitsubishi.

Напомним, что ранее официальными дилерами Subaru в Новосибирске являлись компании «МАКС Моторс» и «Премиум Карс». В 2015 году ООО «Премиум Карс» было признано банкротом, и в компании была введена процедура наблюдения. Несмотря на перевод дилерского договора с Subaru на новое юрлицо и продолжение работы с брендом, летом 2016 года стало известно, что дистрибьютор перевел компанию «Премиум Карс» в статус авторизованного сервисного партнера японской марки.

В сентябре 2016 года аналогичное решение было принято в отношении «МАКС Моторс», которая являлась официальным дилером марки с 2010 года. Ранее Subaru изъяла у «МАКС Моторс» парк автомобилей японской марки, не оплаченных дистрибьютору. Часть этих автомобилей забрали дилеры Subaru из соседних регионов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Subaru реализовали 5638 автомобилей – на 18% меньше, чем годом ранее. Самой популярной моделью бренда стал среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого составили 70% в объеме реализации Subaru в России. В 2017 году компания «Субару Мотор», официальный дистрибьютор автомобилей Subaru в России и Республике Беларусь, планирует реализовать 5800 автомобилей Subaru. Модельный ряд останется без изменений и будет состоять из кроссоверов Forester, XV, Outback и спортивного седана WRX STI. Все модели пройдут сертификацию «ЭРА-Глонасс». Также во второй половине года Subaru начнет продажи нового поколения компактного кроссовера XV.