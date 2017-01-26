Mercedes-Benz в 2016 году сохранил лидерство среди премиум-марок в России

Российские дилеры Mercedes-Benz по итогам 2016 года реализовали 36888 автомобилей и вседорожников с трехлучевой звездой (-11%). Таким образом, штутгартская марка остается безусловным лидером в премиум-сегменте на российском авторынке четвертый год подряд.

Как сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус», лидерами продаж Mercedes-Benz традиционно стали C- и E-Классы, а также все внедорожные модельные семейства. Стоит также отметить высокодинамичные модели Mercedes-AMG, которые были преданы клиентам в количестве 2642 единиц (-1%). В настоящее время дилерская сеть легковых автомобилей Mercedes-Benz насчитывает 69 точек продаж, 3 городских шоу-рума и 7 партнеров по сервису, а также 13 AMG Performance Centers. В течение 2016 года было открыто 6 новых шоу-румов Mercedes-Benz.

Продажи автомобилей smart на российском рынке в прошлом году выросли на 48% и составили 696 единиц. Наиболее востребованными стали машины, оснащенные АКПП twinamic DCT.



