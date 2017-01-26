Бизнес-седан KIA Optima получил новые опции

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей KIA Optima KIA 2017 модельного года. Седан бизнес-класса получил более богатое оснащение, а спортивная версия KIA Optima GT – обновленную оптику и сиденья нового дизайна и конструкции. Цены на KIA Optima 2017 модельного года варьируются от 1 млн 159 тыс. 900 рублей до 1 млн 809 тыс. 900 рублей без учета специальных предложений, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Спортивная модификация KIA Optima GT (245 л.с.), ранее оснащавшаяся системой адаптивного ксенонового головного света AFLS, получила светодиодные фары ближнего и дальнего света с автоматической регулировкой угла наклона. Также на автомобили KIA Optima GT устанавливаются сиденья нового дизайна и конструкции.

Седан бизнес-класса KIA Optima во всех комплектациях оснащен комплексом экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс» и системой мониторинга давления в шинах.

Наиболее доступная комплектация седана Classic с 2017 модельного года получила подогрев передних сидений, а также модуль беспроводной связи Bluetooth для подключения мобильных устройств.

На бизнес-седаны KIA Optima в комплектациях Luxe, Prestige, GT Line и GT c 2017модельного года устанавливается мультимедийно-навигационная система нового поколения. В комплектации Luxe она предлагается с сенсорным дисплеем диагональю 7”, а в более высоких комплектациях – с диагональю 8”. Новая система отличается более производительным процессором и более чувствительным сенсорным экраном c высокой контрастностью. Навигационная система нового поколения позволяет точнее определять местоположение и получать информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени, а также более удобно осуществлять поиск объектов. Актуальные данные о дорожной ситуации подгружаются при помощи Wi-Fi через мобильный телефон, подключенный к мультимедийно-навигационной системе автомобиля. Совместимость новой мультимедийно-навигационной системы с Apple CarPlay и Android Auto открывает владельцам KIA Optima дополнительные возможности доступа в Интернет и интеграции со смартфонами на операционных системах iOS и Android.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», для бизнес-седана KIA Optima, четвертое поколение которого представлено в России с марта 2016 года, минувший год стал рекордным по продажам за всю историю модели в России. Объем достиг 6286 автомобилей (+103%), из которых 5812 пришлось на седаны нового поколения.