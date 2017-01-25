Mazda открыла новый дилерский центр в Новосибирске

Российское подразделение Mazda совместно с компанией «Фастар» открыло дилерский центр в Новосибирске.

Дилерский центр оказывает полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей. Территория центра включает себя шоу-рум площадью 630 кв.м. и сервисную зону площадью около 600 кв.м., которая оборудована 9 постами и может обслуживать в среднем до 36 автомобилей в сутки. На территории автосалона также работает детская комната, сообщает пресс-служба Mazda Motor Rus.

«В 2016 году на протяжении чуть более двух месяцев у нас был перерыв в операционной деятельности в Новосибирске. В сжатые сроки удалось осуществить отбор кандидатов в официальные дилеры и запуск нового дилерского центра Mazda. Владелец компании «Фастар», которая с 2017 года представляет Mazda в Новосибирске, является нашим проверенным деловым партнером, с которым мы сотрудничаем в Самаре и Кирове. Мы уверены, что благодаря этому мы сможем предоставить высокий уровень обслуживания нашим клиентам в Новосибирске с первых дней работы нового центра Mazda. В новом месте с новым партнером мы планируем реализовать в 2017 году свыше 380 автомобилей», – заявила коммерческий директор Mazda Motor Rus Марина Занаревская.

На сегодняшний день дилерская сеть Mazda Motor Rus представлена 73 центрами в 51 городе России, двумя центрами в Астане и Караганде (Казахстан) и одним предприятием в Минске (республика Беларусь).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Mazda реализовали 21543 автомобиля, что на 21% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки остается кроссовер Mazda CX-5, продажи которого в прошлом году составили 15790 машин (-11%).