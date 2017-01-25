SsangYong возобновляет продажи кроссовера Actyon в России

Российские дилеры SsangYong возобновили продажи кроссовера Actyon. Это первые поставки модели с весны 2015 года, когда было принято решение приостановить экспорт и производство южнокорейских автомобилей во Владивостоке.

Как сообщила "Российской газете" PR-менеджер SsangYong Екатерина Калинская, первые автомобили поступили к дилерам еще в конце 2016 года. По информации издания - пока далеко не во все салоны, тем более провинциальные. Впрочем, по словам Калинской, "дилерская сеть готова к возобновлению продаж и настроена оптимистично".

Напомним, что базовая версия Actyon - с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом - стоит 1 млн 169 тыс. рублей. В списке оснащения этой версии значится, например, круиз-контроль и кондиционер, зато в нем всего лишь одна подушка безопасности. Комплектация Original с "автоматом", второй подушкой безопасности и электроприводом складывания боковых зеркал оценена в 1 млн 499 тыс. рублей, а Comfort - с боковыми подушками, "шторками" безопасности, климат-контролем и датчиком парковки - в 1 млн 579 тысяч. Полноприводные кроссоверы можно приобрести минимум за 1 млн 889 тыс. рублей, а премиум-версию - за 1 млн 990 тысяч.

Впрочем, "оптимизм" дилеров, вероятно, связан с грядущим появлением на рынке двух других моделей SsangYong - Tivoli и Tivoli XLV. Эти машины будут немногим дешевле - в пределах от 999 тысяч до 1 млн 739 тыс. рублей. Кстати, по информации издания, старт продаж новинок может быть объявлен 25 января - вместе с официальным объявлением о возвращении в Россию кроссовера Actyon.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в прошлом году дилеры корейской марки SsangYong распродавали остатки автомобилей, реализовав в общей сложности 1141 машину (-78%).