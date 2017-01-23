Выпуск легковых машин в 2016 году снизился на 7%

По данным Росстата, в 2016 году с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 7,4% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году зарубежные автопроизводители продолжали расширять модельный ряд российской сборки (Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Tucson, Besturn X80 и D60, а также новые поколения Volkswagen Tiguan, BMW X1, Nissan Murano, Ford Kuga, Citroen C4 Седан, Lifan Solano и др.) Вместе с тем, в условиях продолжающегося падения спроса на автомобили в России, многие иностранные автозаводы осваивали новые экспортные рынки. Так, компания Renault наладила поставки машин российского производства во Вьетнам, в Кыргызстан и Армению, Ford Sollers – в Белоруссию и Армению, Volkswagen – в Мексику, Datsun – в Ливан, а Lifan – в Туркменистан.

Лидером по объемам выпуска иномарок по итогам 2016 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший 207 тысяч автомобилей (-9,8%), включая более 23 тысяч новых кроссоверов Hyundai Creta. Компания Nissan на своем петербургском предприятии произвела 36458 автомобилей (+8%), при этом локомотивами роста стали кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, а также новый Murano. Всего в прошлом году в России было произведено 79066 автомобилей Nissan (без учета экспорта). С конвейера GM-AВТОВАЗ сошло 32104 автомобиля Chevrolet Niva – на 6,2% меньше, чем годом ранее.