Акции КАМАЗа переводятся во второй уровень котировального списка

На основании заявления КАМАЗа акции компании переводятся из первого во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа» (котировальный список). В первый уровень котировального списка акции КАМАЗа были включены с 9 июня 2014 года в связи с проведением реформы листинга.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, к числу требований, предъявляемых Московской биржей в процессе поддержания акций в первом уровне котировального списка, относится количество акций в свободном обращении, которое должно составлять более 16%, исходя из размера капитализации компании. С учетом структуры уставного капитала количество акций КАМАЗа, находящихся в свободном обращении, составляет на сегодня 4%.

Как отмечается, нахождение акций КАМАЗа во втором уровне котировального списка обеспечивает доступ широкого круга инвесторов к приобретению камазовских акций и подтверждает соответствие КАМАЗа требованиям Правил листинга ПАО «Московская Биржа» к корпоративному управлению. Изменения в котировальных списках, принятые 20 января 2017 года, вступают в силу 31 января 2017 года.



