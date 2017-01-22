За год россияне потратили на покупку автомобилей 1,8 трлн рублей

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 году выручка от продажи новых легковых автомобилей в России составила около 1,8 трлн рублей, что на 1% больше, чем годом ранее.

Львиная доля от этого объема (90%) приходится на иномарки – в прошлом году россияне потратили на их покупку более 1,6 трлн рублей. Этот показатель практически соответствует (-0,2%) уровню 2015 года.

Оставшиеся примерно 10% от всего объема выручки принадлежат легковым автомобилям отечественных марок. В 2016 году их в общей сложности было приобретено на сумму порядка 200 млрд рублей, что на 12% выше результата годичной давности.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», увеличение выручки от продажи новых легковых автомобилей во многом связано с ростом цен на них, поскольку сам российский рынок продолжает испытывать падение.