За год россияне потратили на покупку автомобилей 1,8 трлн рублей | АВТОСТАТ

За год россияне потратили на покупку автомобилей 1,8 трлн рублей

0

За год россияне потратили на покупку автомобилей 1,8 трлн рублей

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2016 году выручка от продажи новых легковых автомобилей в России составила около 1,8 трлн рублей, что на 1% больше, чем годом ранее.

Львиная доля от этого объема (90%) приходится на иномарки – в прошлом году россияне потратили на их покупку более 1,6 трлн рублей. Этот показатель практически соответствует (-0,2%) уровню 2015 года.

Оставшиеся примерно 10% от всего объема выручки принадлежат легковым автомобилям отечественных марок. В 2016 году их в общей сложности было приобретено на сумму порядка 200 млрд рублей, что на 12% выше результата годичной давности.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», увеличение выручки от продажи новых легковых автомобилей во многом связано с ростом цен на них, поскольку сам российский рынок продолжает испытывать падение.

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродаживыручка

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх