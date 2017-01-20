Автомобили KIA получили новую мультимедийно-навигационную систему

С 2017 модельного года автомобили KIA Optima, Sportage, cee’d, а также обновленный KIA Soul в России получат мультимедийно-навигационную систему нового поколения. Благодаря новому функционалу, в том числе совместимости с платформами Android Auto и Apple CarPlay, новинка расширит возможности навигации и позволит получить доступ к основным функциями смартфона через большой сенсорный дисплей мультимедиа системы, не отвлекаясь от управления автомобилем. Автомобили поступят в продажу в феврале 2017 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Принципиальными техническими отличиями новой мультимедийно-навигационной системы стали использование более мощного двухъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц, увеличение объема оперативной памяти до 1 Гб, новый емкостный сенсорный экран. Дополнительные возможности открывает переход на более современную операционную систему Android 4.2 Jelly Bean, а также поддержка платформ Android Auto и Apple CarPlay для полной интеграции смартфонов с мультимедийной системой автомобиля. Точность и быстродействие навигации достигается благодаря еще более детальным картам и использованию новых датчиков позиционирования и ускорения.

Автомобили KIA с новой мультимедийно-навигационной системой будут оснащены высококачественным сенсорным дисплеем диагональю 7 или 8 дюймов. Благодаря применению современной технологии, дисплей имеет высокую контрастность цветопередачи, обеспечивает более широкий угол обзора экрана. Емкостный сенсорный экран имеет тонкий слой стекла вместо пластика, поэтому изображение выглядит ярче и четче. Дисплей также отличается лучшей чувствительностью, быстрым откликом и возможностью перелистывания страниц и скроллинга, почти как на смартфонах.

Совместимость мультимедийно-навигационной системы KIA нового поколения с платформами Android Auto и Apple CarPlay позволяет вывести на дисплей головного устройства основной функционал смартфона. Теперь осуществлять звонки, отправлять SMS-сообщения, пользоваться картами Apple или Google Maps, а также медиатекой смартфона с музыкой, электронными книгами, фото и видео можно будетcиспользованием большого сенсорного экрана мультимедийной системы автомобиля. Android Auto и Apple CarPlay позволяют использовать и голосовые команды.

Дополнительные бесплатные сервисы навигационной системы позволяют получать информацию о пробках и прогнозе погоды в режиме реального времени, осуществлять поиск объектов (АЗС, рестораны, достопримечательности и др.) по актуальной базе через Интернет. Актуальные данные о дорожной ситуации подгружаются при помощи WiFi через мобильный телефон, подключенный к мультимедийно-навигационной системе автомобиля.

Как и ранее, в новой мультимедийной системе KIAпредусмотрена возможность подключения мобильных устройств по протоколу Bluetooth для использования штатной аудиосистемы для телефонных разговоров в режиме громкой связи и прослушивания музыки. Также внешние устройства могут быть подключены через USB-разъем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры KIA в 2016 году реализовали 149567 автомобилей – на 9% меньше, чем годом ранее. В результате KIA сохранила лидерство среди иномарок – так же, как и в 2014 и 2015 годах. Рыночная доля марки в прошлом году составила 10,5%, что на 0,3% больше, чем в 2015 году, и на 2,6% больше по сравнению с показателем 2014 года.