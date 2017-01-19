Из-за бракованных подушек безопасности под отзыв попали 100 млн машин

Из-за бракованных подушек безопасности Takata 13 автопроизводителей отправили в ремонт в общей сложности около 100 млн автомобилей. Это – самая крупная сервисная кампания в истории мирового автопрома, сообщает Motor.ru.

Только в США под отзыв попало около 42 млн автомобилей. Из-за подушек безопасности Takata свои автомобили вынуждены были отремонтировать компании Honda, Acura, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Daimler, Dodge, Ferrari, Fisker, Ford, GMC, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Ram, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota и Volkswagen.

Компания Takata впервые призналась в том, что ее подушки безопасности могут некорректно срабатывать во время ДТП в 2006 году. С того момента из-за дефекта 12 человек погибли, еще 180 получили травмы.

На прошлой неделе компания Takata согласилась выплатить 1 млрд долларов в качестве компенсации. Из них 25 млн долларов – это штраф за поставки некачественных компонентов, 125 млн долларов – компенсации пострадавшим, а 850 млн долларов – выплата автопроизводителям, которые получили от «Такаты» дефектные подушки безопасности.

Второй по величине отзыв в 1980 году проводила компания Ford. Автопроизводитель отправил в ремонт 21 млн автомобилей из-за того, что коробки передач в этих машинах самостоятельно переключались из положения P (паркинг) в R (задний ход).