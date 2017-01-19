КАМАЗ возобновляет прием заказов по программе льготного лизинга

Группа компаний «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» возобновила прием заявок по государственной программе субсидирования первоначального платежа «Льготный лизинг».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, условия программы, по предварительным данным, существенно не меняются: авансовый платеж по договору лизинга – не менее 10% и не более 50% от стоимости транспортного средства, скидка не может превышать 500 тыс. рублей на один автомобиль. Договор лизинга при этом должен быть заключен не ранее 1 января 2017 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передала потребителям порядка 1160 грузовиков и 100 автобусов, что на 20% превысило бизнес-план по отгрузке автомобилей. В прошлом году особенно востребованным оказался новый тягач КАМАЗ-5490. Также большим спросом пользовался самосвал КАМАЗ-6520.



