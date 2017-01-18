Renault расширила модельный ряд в онлайн-шоуруме

Компания Renault Россия начинает продажу легковых автомобилей 2016 модельного года в онлайн-шоуруме, который стартовал летом 2016 года вместе с началом продаж нового кроссовера Renault Kaptur.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, в дополнение к кроссоверу Renault Kaptur и внедорожнику Renault Duster, которые пользуются большим спросом, для онлайн-покупки стали доступны Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway и Fluence, произведенные в 2016 году. При этом клиенты онлайн-шоурума, приобретающие автомобили 2016 модельного года, получают дополнительную выгоду – зимние шины в подарок.

Вместе с тем Renault Россия расширяет функционал онлайн-шоурума, предлагая новые сервисы. Так, компания заключила стратегическое партнерское соглашение с компанией Яндекс.Деньги: все операции по интернет-эквайрингу обеспечит универсальное платежное решение для бизнеса Яндекс.Касса. Также клиентам онлайн-шоурума Renault стало доступно дистанционное оформление кредита: для этого клиенту достаточно в качестве способа оплаты указать «Кредит». В случае положительного решения, клиент может обратиться с одобренным кредитным предложением к дилеру и оформить покупку на еще более выгодных условиях. Так, на все автомобили 2016 модельного года действует специальное кредитное предложение Renault Credit: 4,9% на 3 года. Данное предложение суммируется с другими специальными предложениями производителя и действует при первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля.

Онлайн-шоурум Renault – это первая на российском рынке платформа для онлайн-продаж автомобилей, где клиенты компании могут познакомиться с автомобилем, забронировать понравившуюся комплектацию, а также внести предоплату, не выходя из дома.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Renault реализовали 117230 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,5% годом ранее.