Ford Explorer доступен по минимальной цене с момента выхода на рынок

Компания Ford Sollers разработала специальные условия на приобретение полноприводного внедорожника Ford Explorer – до 31 января 2017 года экономия при покупке автомобиля этой модели 2016 года производства увеличивается до 250 тыс. рублей. С учетом всех действующих маркетинговых программ, Ford Explorer доступен клиентам по выгодной цене – от 2 млн. 449 тыс. рублей. Таким образом, покупатели имеют возможность приобрести Ford Explorer последнего поколения по минимальной цене с момента вывода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Ford Explorer доступен в четырех комплектациях – XLT, Limited, Limited Plus и Sport – и оснащается двигателем Cyclone 3,5-V6 мощностью 249 л.с., а также 340-сильным двигателем 3,5 EcoBoost, в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Оба двигателя сертифицированы для эксплуатации на АИ-92. Модель оснащается светодиодными LED-фарами, фронтальной широкоугольной камерой, системой открывания багажника hands-free, надувными ремнями безопасности для пассажиров заднего ряда, усовершенствованной системой активной помощи при парковке и системой удержания автомобиля в полосе движения. Explorer предлагает расширенный пакет зимних опций и улучшенную шумоизоляцию, а также новую мультимедийную систему SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке, функцией AppLink и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Вместе с тем Ford Sollers предоставляет покупателям Explorer эксклюзивную возможность приобретения автомобиля в кредит с ежемесячным платежом от 19900 рублей. В рамках данного предложения клиент вносит 50% от стоимости автомобиля в качестве первого взноса, а 50% остаточной стоимости откладывается на 2 года, в течение которых клиент выплачивает только проценты по кредиту, тем самым снижая свою финансовую нагрузку. Ford Explorer также доступен на условиях программы Ford Options, воспользовавшись которой, клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж. А лояльные клиенты Ford Credit могут обновить свой автомобиль по программе Ford Options для повторных клиентов со сниженной процентной ставкой и другими привилегиями.

Кроме того, продолжают действовать выгодные условия на покупку автомобилей Ford по маркетинговой программе от Ford, позволяющей клиенту получать экономию в случае утилизации либо обмена (Trade-in) б/у автомобиля любой марки при условии владения данным автомобилем не менее 6 месяцев. Так для клиентов, приобретающих модель Focus, российский бестселлер Ford, в рамках схемы Trade-in, при сдаче в счет оплаты б/у автомобиля экономия составитдо 110 тыс. рублей. При покупке на данных условиях Ford Fiesta – до 60 тыс. рублей, субкомпактного кроссовера Ford EcoSport – до 95 тыс. рублей, нового кроссовера Ford Kuga – до 125 тыс. рублей. Приобретая Ford Mondeo в рамках схемы Trade-in, клиент получит экономию в размере до 70 тыс. рублей, а при покупке внедорожника Ford Explorer – до 130 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года компания Ford Sollers увеличила продажи в России на 10% до 42528 автомобилей. Основной вклад в рост продаж внесли Ford Transit и спецверсии на основе данной модели (5562 шт., +63%), кроссовер Ford Kuga (+18%) и Ford Focus (11973 шт., +8%).