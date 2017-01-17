Европейский авторынок демонстрирует рост третий год подряд

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2016 года увеличились на 6,5% до 15 млн 131 тыс. 719 машин. Таким образом, европейский авторынок показывает положительную динамику третий год подряд, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Несмотря на политическую нестабильность и экономическую неопределенность в регионе, вызванные такими ключевыми событиями в прошедшем году, как решение Великобритании о выходе из Евросоюза и конституционный референдум в Италии, спрос на автомобили остается устойчивым. На протяжении года рост продаж сохранялся в подавляющем большинстве европейским стран, включая все крупнейшие рынки.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2016 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом году продал Volkswagen – 1 млн 720 тыс. 829 машин (-0,4%). На второе место вышла Renault с показателем 1 млн 100 тыс. 880 автомобилей (+12,9%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 1 млн 043 тыс. 295 машин – на 2,9% больше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (993494 шт., +5,4%) и Peugeot (865374 шт., +1,1%).



