Renault повысила цены на свои автомобили в России

Компания Renault Россия с 12 января повысила рекомендованные цены на весь модельный ряд 2017 года в среднем на 1,77%, при этом стоимость автомобилей 2016 года выпуска осталась без изменений.

Так, новый компактный кроссовер Renault Kaptur прибавил в начальной комплектации 20 тыс. рублей, автомобиль 2017 года выпуска в комплектации Life с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом обойдется теперь в 879 тыс. рублей. В комплектации Drive машины подорожали на 10 тыс. рублей, кроме варианта с мотором 1,6 л, 114 л.с., передним приводом и вариатором – такой кроссовер можно приобрести по старой цене, за 979990 рублей. Renault Kaptur в комплектации Style прибавил 30 тыс. рублей и стоит теперь от 1 млн 049 тыс. 990 рублей, пишет «За рулем.РФ».

Другой популярный кроссовер – Renault Duster в базовой комплектации Authentique с мотором 1,6 л мощностью 114 л.с., 5-ступенчатой МКП и передним приводом «потяжелел» на 10 тыс. рублей и обойдется теперь в 639 тыс. рублей, такой же автомобиль с полным приводом стал дороже на 16 тыс. рублей (новая цена – 755990 рублей). Остальные комплектации «подросли» на 17–20 тыс. рублей.

Модели Logan, Sandero и Sandero Stepway лишились в 2017 году нескольких комплектаций. Например, Logan потерял пять комплектаций – теперь нет версии с мотором мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой механикой, также в дорогих версиях Privilege и Luxe Privilege отсутствуют варианты с 82-сильным мотором и роботизированной коробкой передач. Logan в начальной комплектации Access с мотором 1,6 л, 82 л.с., и МКП прибавил символические 10 тыс. рублей и стоит сейчас 479 тыс. рублей. Остальные комплектации подорожали на 11–14 тыс. рублей.

Sandero подорожал от 10 до 12 тыс. рублей, начальная цена в комплектации Access (1,6 л, 82 л.с, VRG5) теперь составляет 489 900 рублей вместо прежних 479900 рублей. Наконец, Sandero Stepway подорожал от 10 до 12 тыс. рублей и в начальной Confort обойдется в 639990 рублей.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию на автомобильном рынке и рост цен в среднем по рынку на 8% в прошлом году, компания Renault Россия не повышала рекомендованные цены на автомобили с февраля 2016 года. Кроме того, компании удалось на протяжении года сохранять цену для нового кроссовера Kaptur на том же уровне, что и в момент запуска модели на российский рынок. При этом повышение цен на Kaptur 2017 года значительно ниже, чем на другие модели, и в среднем составило 1,48%, в то время как на версию 1.6 Drive CVT X-Tronic цена вообще не изменилась. Уверены, что грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в 2017 году, сохраняя при этом прибыльность бизнеса», – заявили в пресс-службе Renault Россия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Renault реализовали 117230 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,5% годом ранее.