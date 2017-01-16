Skoda объявила специальные предложения на покупку своих моделей в январе

Компания Skoda Auto Россия объявила о специальных условиях, которые действуют при покупке новых автомобилей в кредит или за наличный расчет, участии в программах Утилизация/Трейд-ин и DasWelt Auto. Акции на покупку моделей с крылатой стрелой действуют до 31 января 2017 года, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

Так, до конца месяца при покупке модели Octavia выгода составит до 167 тыс. рублей. Приобретая в январе компактный лифтбэк Rapid, клиенты смогут сэкономить до 136 тыс. рублей. Приобрести полноприводный компактный кроссовер Yeti 4x4 можно, сэкономив до 250 тыс. рублей. Выгода при покупке флагмана модельного ряда марки Superb может достигать до 130 тыс. рублей.

Также в январе продолжают действовать фирменные кредитные программы Skoda: для моделей Rapid, Octavia и Yeti 2015/2016/2017 года выпуска стоимостью до 1 млн 150 тыс. рублей кредитная ставка снижена и составит от 6,9%. Первоначальный взнос при этом должен составить не менее 20%. Условия распространяются на кредит с остаточным платежом Simply Clever. Кроме того, при покупке в кредит Simply Clever с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом действуют специальные условия для моделей Octavia, Yeti и Superb вне зависимости от года выпуска и цены на автомобиль. При первоначальном взносе от 30% стоимости модели клиентам предложат кредитную ставку от 12%.

С началом года в силу вступили новые условия программы Утилизация/Трейд-ин Skoda 2016. При сдаче автомобиля в трейд-ин или по программе утилизации клиенты, приобретающие Rapid, Octavia и Yeti (2х4), могут рассчитывать на скидку размером до 70 тыс. или 80 тыс. рублей (в зависимости от выбранной программы и сдаваемого автомобиля). Для Yeti (4х4) выгода может составить до 110 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2016 года российские дилеры Skoda реализовали 55386 автомобилей, что на 1% по сравнению с показателем годичной давности. В результате Skoda заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 3,9% против 3,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.