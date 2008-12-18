Magna запустит завод в Санкт-Петербурге в 2010 году

Magna весной 2009 года предполагает приступить к строительству завода штампованных компонентов из пластмассы и металла для автомобильной промышленности в промзоне «Шушары». Общая площадь предоставленной компании территории составляет 30 га.

Как пишет Autonews , проект предполагается осуществить в три этапа. На первом этапе будет создано штамповочно-прессовое производство деталей кузова, на втором – производство автокомплектующих из пластика, на третьем – расширение обоих производств. Первую очередь завода автокомпонентов Magna в Санкт-Петербурге планируется запустить в IV квартале 2010 года.

В первую очередь Magna намерена сконцентрироваться на изготовлении штампованных деталей для Huyndai Motor Сompany, с которой уже заключено соответствующее соглашение, а также для других автосборочных заводов Петербурга, с которыми в настоящее время ведутся активные переговоры о возможности поставок кузовных деталей и деталей из пластмасс. Помимо этого, компания планирует построить производственную линию для подсборки компонентов кузовных деталей в промзоне «Каменка», в непосредственной близости от предприятия Huyndai Motor Сompany. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд. рублей, численность работников составит около 300 человек. Кроме того, Magna планирует создать производство внешних пластмассовых деталей для автомобилей Ford на площадке Ижорских заводов в Колпино. Там производство предполагается запустить уже в I квартале 2009 года.

Напомним, канадская Magna International в январе 2008 года сообщила о заключении контракта с корейской Hyundai Motor Corporation на поставку комплектующих на петербургский завод южнокорейского автоконцерна в п. Каменке, вблизи которого Magna также планирует построить завод. В начале декабря компания арендовала 12 000 кв. м производственных помещений на территории Ижорских заводов в Петербурге.