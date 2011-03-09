Renault Trucks увеличивает производство в Калуге

Компания Renault Trucks увеличивает производство на заводе в Калуге с расчетом на рынки ближнего зарубежья. Как рассказал в интервью «РБК daily» гендиректор «Рено Тракс Восток» Фабрис Горлье, в прошлом году было выпущено около 300 грузовых автомобилей, при этом компания увеличила продажи на российском рынке втрое до почти 900 грузовиков. По его словам, в 2011 году планируется продать 2 тысячи машин, в 2012-м – 3,5 тысячи штук, а еще через год – 4,5 тысячи машин. При этом 80% продаваемых «Рено Тракс Восток» автомобилей будет производиться в Калуге – в расчете на российский, белорусский и казахстанский рынки. Производственные мощности Renault Trucks в России позволяют выпускать 5 тысяч грузовиков в год. Глава «Рено Тракс Восток» отметил, что предприятие в Калуге – единственный завод Renault Trucks за рубежом (два завода есть во Франции и одно СП в Турции). Компания готова инвестировать в калужский завод 50 млн. евро (совместно с партнером Volvo – 150 млн. евро), если российское правительство одобрит их заявку на получение режима «промсборки» для производства отдельных компонентов – шасси, кабины и т.д.

По словам Ф.Горлье, доля Renault Trucks на российском рынке составляет сейчас 7% среди иностранных брендов. К 2015 году планируется повысить долю до 16%, а в пользу европейских брендов в грузовом сегменте, в частности, будет играть введение экологических стандартов Евро-4 и Евро-5.

Ф.Горлье также сообщил, что продолжаются переговоры об организации сборки среднетоннажных грузовиков Renault на мощностях завода «АМУР», и окончательное решение по этому поводу планируется принять до конца марта. Напомним, в сентябре 2010 года компания «Рено Тракс Восток» и новоуральский завод «АМУР» подписали соглашение о намерениях, в рамках которого предусмотрена сборка грузовиков Renault Midlum, а также использование деталей Renault при производстве некоторых грузовиков «АМУР».

Дилерская сеть Renault Trucks в настоящее время составляет около 28 дилеров по всей России, и к 2013 году планируется увеличить их количество до 50-ти.