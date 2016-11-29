Хэтчбек Ravon R2 прошел легкий рестайлинг

Российское представительство марки Ravon начало продажи компактных пятидверных хэтчбеков R2 со слегка обновленным дизайном. У машин появились новый декор решетки радиатора, иные блоки противотуманных фар и передний бампер слегка измененной формы. Других новшеств в автомобиле нет: Ravon R2 по-прежнему предлагается с 1,2-литровым мотором мощностью 86 л. с. и автоматической коробкой передач по цене от 439 тыс. рублей, сообщает портал Wroom.ru.

Ravon R2, являющийся копией модели Chevrolet Spark предыдущего поколения, выпускается в Узбекистане на заводе «GM-Uzbekistan» с 2016 года. Автомобиль официально продается на рынках России, Украины и Казахстана.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры Ravon реализовали 756 автомобилей. На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra и Nexia R3, а также хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения). Кроме того, с 1 декабря на российском рынке стартуют продажи нового седана Ravon R4, который является перелицованной версией модели Chevrolet Cobalt.



