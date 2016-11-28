Российский рынок LCV в октябре остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV, который после пяти месяцев падения в октябре показал рост, тем не менее остался на шестом месте в Европе.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в октябре снизились на 1% до 155360 единиц. Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн вновь стала Франция, где этот сегмент составил 33036 автомобилей (-5,8%). Второе место занимает Великобритания с показателем 26950 проданных машин (-4,5%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 20090 штук (-13,2%). Четвертый результат показала Италия – 18600 легких коммерческих автомобилей (+47,7%). Замыкает пятерку лидеров Испания, где было реализовано 13703 машины (-5,5%). Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за октябрь составили 8835 единиц (+3,8%).



