«Оками» и «СЛК-моторс» распродают свои автосалоны

Один из крупнейших автодилеров Екатеринбурга, «Оками», продает свои автосалоны в уральской столице. Компания выставила на продажу торговый комплекс на Шефской, где раньше продавались машины Ford, Citroen и Nissan. Цена объекта – 600 млн рублей, сообщил «URA.Ru» риелтор компании «Екадом» Максим Янбениров, представляющий интересы «Оками».

По словам риелтора, комплекс состоит из двух зданий общей площадью 10150 кв.м. Их также можно купить по отдельности – за 250 млн и 350 млн рублей. «Объекты можно переоборудовать под какие-то другие цели, но, наверное, это будет стоить дорого. Поэтому больше всего они интересны другим автодилерам. Интерес есть, звонки по комплексу уже поступали», – заметил Максим Янбениров. Он отметил, что здания уже пустые.

Согласно официальному сайту «Оками», у компании осталось шесть автоцентров, в том числе в Кургане и Нижнем Тагиле. Здесь продаются машины Hyundai, Mitsubishi, Ford и Toyota. Ранее холдинг закрыл автоцентр «Оками Север» на улице Маневровой, где продавались Mitsubishi и Hyundai. Изменения происходят на фоне общего спада продаж автомобилей многих марок в Екатеринбурге. В городе наибольшим спросом пользуются машины LADA. С января по сентябрь 2016-го уральцы купили 3864 автомобиля отечественного производства.

Между тем, в рамках банкротства «СЛК-моторс Барнаул» на торги выставлены два автосалона компании. Так, на открытом аукционе планируется продать здание компании в Барнауле по адресу ул. Павловский Тракт, 160 площадью 7,1 тыс. кв. м. и право аренды земельного участка площадью 10,9 тыс. кв. м. (в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие»), оборудование для автосервиса и товарно - материальные ценности. Начальная стоимость лота, объединяющего все это имущество – 229,8 млн рублей, пишет газета «Коммерсант». Кроме того, на продажу выставлен автосалон компании по адресу ул. Павловский Тракт, 160а. (площадь здания – 2 тыс. кв. м.), право аренды двух земельных участков (площадью 7,4 тыс. кв. м. и 2,5 тыс. кв. м.). Стоимость этого лота – 116,3 млн рублей. В этих зданиях располагались автосалоны марок Toyota и Lexus. Торги состоятся в средине января 2017 года.

Компания была признана банкротом в июне 2016 года. ООО «СЛК-моторс Барнаул» выступало поручителем и залогодателем по обязательствам непубличного АО «СЛК-моторс» (также находится в процедуре банкротства) перед ПАО Банк «ФК Открытие». Сумма долга компании на момент введения конкурсного производства перед банком составила более 950 млн рублей. Компания входила в группу «СЛК-моторс» – некогда крупнейший новосибирский дилер марок Toyota, Nissan, Lexus, Audi и др. С 2012 года группа начала избавляться от дилерских центров, ссылаясь на кризис. Тогда же стали поступать иски к структурам «СЛК-моторс». В августе новосибирский арбитраж признал совладелицу автодилера «СЛК-моторс» Наталью Жданову банкротом. В отношении предпринимательницы введена процедура реструктуризации долгов до февраля 2017 года.